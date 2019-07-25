Душанбе, , 11:41 — REGNUM

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана по итогам первой половин 2019 года составил 31,3 млрд сомони ($3,32 млрд), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 25 июля сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли страны.

Доля производства промышленной продукции в структуре ВВП составила 12,5%, сельскохозяйственной продукции — 10,8%, розничной торговли — 9,6%, платных услуг — 0,9%.

За отчетный период производство промышленной продукции в Таджикистане составило 11,923 млрд сомони ($1,2 млрд), что на 12,5% больше, в январе-июне 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года объем валового внутреннего продукта в Таджикистане составил 17,9 млрд сомони ($1,8 млрд), что на 7,3% больше, чем годом ранее.

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