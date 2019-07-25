Ульяновск, , 11:34 — REGNUM

В Вешкаймском районе Ульяновской области после прокурорской проверки муниципальное предприятие погасило долги перед 74 работниками. Об этом сообщает региональное надзорное ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что руководство муниципального унитарного предприятия «Жилсервис» в январе — мае 2019 года не принимало «надлежащих мер к своевременной и в полном объеме оплате труда» 74 работников. В результате на предприятии задолженность по заработной плате превысила 1,8 млн рублей.

В защиту прав граждан в суд были направления заявления. После этого администрация МУП погасила задолженность по зарплате.

По данным прокуратуры, с начала года в регионе возбуждено более 270 дел об административных правонарушениях в сфере законодательства об оплате труда, в суды направлено свыше 1,8 тыс. заявлений, инициировано возбуждение семи уголовных дел.

По последним данным Росстата, на 1 июня 2019 года в Ульяновской области просроченная задолженность по заработной плате составляет 701 тыс. рублей (на 1 мая — 864 тыс. рублей). Как сообщало ИА REGNUM, в сравнении с регионами Поволжья меньше, чем в Ульяновской области, зарплатные долги были только в Удмуртии (113 тыс. рублей). В целом в Поволжье долги по заработной плате составили 311 508 тыс. рублей.