Великий Новгород, , 11:34 — REGNUM

В Новгородской области создают новые продукты для экспорта, среди которых — подушки, матрасы и игрушки с природными наполнителями: мхом, хвоей или льняными волокнами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, инициатором проекта «ECO-Dream» стала предприниматель Мария Белкова — она проходит обучение в рамках образовательного проекта «Школа экспорта» Российского экспортного центра.

Проект обсуждался и в ходе стратегической сессии по развитию Старорусского кластера Новгородской области (включает Старорусский, Холмский, Парфинский, Поддорский и Волотовский районы). Участники сессии отметили, что изобилие мха в регионе и его использование в качестве уникального наполнителя может сыграть в пользу экономики.

«Мох — природный антисептик, и изделия из него помогут при пролежнях и кожных инфекционных заболеваниях», — отметили в правительстве Новгородской области.

Предприниматель намерена использовать старорусский а также другие уникальные природные наполнители: специально отобранную и высушенную по особой технологии валдайскую хвою, а также лён из Шимского района Новгородской области. Ими планируется наполнять подушки, матрасы, игрушки, бортики для детских кроватей.

Новгородский центр поддержки экспорта сейчас помогает местным бизнесменам осваивать торговую площадку eBay — пилотный проект стартовал в марте 2019 года. Будущих экспортёров обучают логистике, инструментам по продвижению товаров, а также правилам оформления необходимых таможенных документов. Пока свои аккаунты на площадке eBay зарегистрировали 18 новгородских компаний, одна из них — Емельяновская биофабрика (производит иван-чай, а также натуральные джемы и сиропы на отваре кипрея) — начала продажи своей продукции покупателям из Израиля, США, Великобритании.

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