Москва, , 10:51 — REGNUM

Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса в Москве период с января по май 2019 года составил 1,1 млрд. долларов, сообщил журналистам вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«За первые пять месяцев этого года объём экспорта столичной агропромышленной продукции достиг 1,1 млрд долларов. Это составляет 12% от общего объёма экспорта АПК всей страны», — сказал он.

Ефимов отметил поставки расфасованного для розничной продажи детского питания, объём которых составляет 23,3 млн долларов. А также экспорт шоколадных конфет — объём 11,7 млн долларов.

Вице-мэр напомнил, что по итогам 2018 года экспорт пищевой продукции составил 3,2 млрд долларов.