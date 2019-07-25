Москва, , 10:45 — REGNUM

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Отмечается, что совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50 на 50%.

«Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Сбербанк и «Яндекс» планировали создать совместное предприятие на площадке «Яндекс.Маркет». К настоящему моменту это предприятие включает площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly, сервис «Беру» и площадку «Яндекс.Маркет». Однако, по данным источников, отношения «Яндекса» и Сбербанка не сложились.

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