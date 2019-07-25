Тула, , 10:31 — REGNUM

36,5 млрд рублей составили налоговые доходы консолидированного бюджета Тульской области по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы Тульской области, сообщил руководитель УФНС региона Вадим Суханов на встрече с губернатором Алексеем Дюминым 24 июля.

Вадим Суханов с губернатором Алексеем Дюминым Tularegion.ru

Рост налоговых доходов по сравнению с показателем первых шести месяцев 2018 года составил 22,1%, или 6,6 млрд рублей. При этом в регионе снижают административную нагрузку на бизнес. Так, количество выездных проверок за полгода сократилось на 16%, до 47, охват налогоплательщиков проверками сведен к минимуму. Вадим Суханов также сообщил об ожидаемом снижении налоговой базы для исчисления налога на имущество организаций — в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения.

Отметим, ранее Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области сообщило, что за первое полугодие 2019 года по налоговым долгам было взыскано 500 млн рублей. У приставов находится 30 тыс. исполнительных производств по налоговым задолженностям на общую сумму в полтора миллиарда рублей.