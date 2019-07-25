Чебоксары, , 10:24 — REGNUM

Администрация Чебоксар, которая ранее опубликовала извещение о необходимости получения 350 млн рублей коммерческого кредита, возьмёт ещё один, на 200 млн рублей. Если в первом случае кредит необходим для финансирования дефицита, то во втором — для погашения долговых обязательства и дефицита, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Предметом электронного аукциона является оказание услуг по предоставлению кредита открытием невозобновляемой кредитной линии. Размер кредита составляет 200 млн рублей, начальная цена контракта — 36 987 320 рублей 55 копеек при ставке 8,4908%. Средства предусмотрены в муниципальном бюджета Чебоксары.

В документе отмечается, что срок использования кредитной линии — не более 795 дней, с 7 октября 2019 года по 30 декабря 2019 года включительно. При этом предусматривается возможность досрочного погашения кредита.

Кредитные средства необходимы «для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств города».

Напомним, в июле 2019 года было опубликовано извещение о том, что администрация столицы Чувашии планирует на год взять банковский кредит с лимитом в 350 млн рублей. Начальная цена контракта составляет около 30,4 млн рублей. Кредитные средства предусмотрены «для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары»

Как сообщало ИА REGNUM, долговые обязательства муниципальных образований в Чувашии на начало июля 2019 года составили 2 104 670,74 рублей. В том числе более половины, 1 642 247,74 тыс. рублей, составляют коммерческие кредиты. К уровню 1 января 2019 года госдолг муниципалитетов в Чувашии увеличился на 12 585 тыс. рублей (или на 0,6%).

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