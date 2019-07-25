Пермь, , 10:11 — REGNUM

В Пермском крае на 1 июля процедуры банкротства введены в отношении 1812 организаций, граждан и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма их задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Россией составила 20 287,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФНС по региону.

По данным ведомства, число процедур банкротства на территории края по сравнению с первым полугодием 2018 года выросла на 120, а объем задолженности — почти на 620 млн рублей.

На 1 июля 2019 года в банкротстве находятся 785 организаций, 904 гражданина и 123 индивидуальных предпринимателя. Среди юрлиц в процедуре наблюдения — 66 банкротов, в процедуре конкурсного производства — 710 банкротов, в процедуре финансового оздоровления — один банкрот, в процедуре внешнего управления — восемь банкротов.