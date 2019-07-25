Хабаровск, , 10:14 — REGNUM

Хабаровский край стал одним из пяти регионов России с самым высоким уровнем задолженности по заработной плате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

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Долги работодателей перед работниками, по данным Росстата, по состоянию на 1 июля достигли 116, 2 млн рублей.

32,9 млн рублей задолжали работникам предприятия лесной сферы, сельского хозяйства, 18,5 млн — обрабатывающие производства, 63,2 — строительная сфера.

В ТОП-5 регионов с самой высокой задолженностью по зарплате вошли также Москва, Тверская, Волгоградская, Кемеровская области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году регионы ДФО лидировали в России по долгам по зарплате. Львиную долю долгов обеспечивали крупные федеральные банкроты — преимущественно бывший «Дальспецстрой».