Нур-Султан, , 10:27 — REGNUM

Казахстан занял 79-е место среди 129 стран в мировом рейтинге по уровню внедрения инноваций, опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Среди стран Туркестана в рейтинг также вошли Киргизия (90-е место) и Таджикистан (100-е место). Среди стран СНГ Россия занимает 46-е место, Украина — 47-е, Армения — 64-е, Белоруссия — 72-е, Азербайджан — 84-е.

При составлении рейтинга учитывались десятки параметров, в том числе количество заявок на получение патентов, расходы на разработку и внедрение инноваций, внедрение инноваций в медицине и другие параметры.

По данным компании The Heritage Foundation, Казахстан занимает 59-е место в рейтинге стран по уровню экономической свободы. Республика потеряла в этом показателе 18 позиций за год — общая оценка снизилась с 69,1 до 65,4.

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