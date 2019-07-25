Москва, , 10:09 — REGNUM

Производители продукции с содержанием пальмового масла будут спекулировать на теме отмены льгот по пальмовому маслу, чтобы поднять стоимость своей продукции. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM25 июля.

Речь идёт о законе, который Госдума приняла накануне — он в том числе отменяет льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла и устанавливает ее на уровне 20%. Это станет поводом для некоторых производителей, чтобы поднять цены на свою продукцию, считает Макаров.

«Когда идут какие-то изменения с налогами, у нас очень часто это служит поводом даже не для спекуляции, а для того, чтобы реально повысить цены», — заявил Макаров.

По его словам, такая ситуация была и в преддверии повышения общей ставки НДС с 18% до 20%. Так, повышение ставки налога произошло с января 2019 года, а цены стали расти уже в октябре 2018 года. При этом сегодня у производителей продукции с пальмовым маслом нет причин повышать цены на продукты.

«Я просмотрел заявления тех, кто сегодня использует пальмовое масло. Когда они заявляют о том, насколько может вырасти цена на их продукты, — это вообще несопоставимо с тем объемом, который в их продукции составляет пальмовое масло. Это создание заранее повода для того, чтобы повысить цены… Думаю, мы еще не раз услышим спекуляции на тему того, что «мы повышаем цены из-за того, что изменилась цена на пальмовое масло», — отметил Макаров.