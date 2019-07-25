Оренбург, , 09:53 — REGNUM

В Оренбургской области за один день массово возбудили административные дела по фактам незаконного использования 41 товарного знака. Ущерб от контрафактной продукции составил 75 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM в главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Оренбургской таможни Ирина Старостина.

На территории региона задержан грузовик, который следовал из Киргизии и вез фальсифицированные товары народного потребления. В кузове обнаружено 12,3 тыс. единиц товаров — одежда, обувь, аксессуары, детские игрушки.

Представители правообладателей таких товарных знаков, как Gucci, Chanel, Reebok, Adidas, Disney, LOL, заявили, что выявленная продукция является контрафактной.

В настоящее время возбуждено 41 административное дело по фактам незаконного использования чужого товарного знака и два дела по фактам нарушения авторских прав.