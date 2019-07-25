Сеул, , 09:52 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года южнокорейская интернет-компания Naver Corporation зафиксировала самый большой спад операционный прибыли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале текущего года объем продаж компании составил 1,63 трлн вон (~$1,36 млрд), а операционная прибыль — 128,3 млрд вон (~$108,56 млн).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж увеличился на 19,6%, однако операционная прибыль, напротив, упала на 48,8%.

Известно, что операционная прибыль компании продолжает сокращаться на протяжении семи кварталов подряд. Операционная маржа также сократилась до 7,9%.

Известно, что резкое снижение операционной прибыли компании напрямую связано с инвестициями в Японии и рекламным подразделением компании.