Северодвинск, Архангельская область, , 09:45 — REGNUM

Реконструкция системы энергообеспечения на Севмаше позволит усовершенствовать производственные процессы, в частности, увеличить качество пара для испытания кораблей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В настоящее время на предприятии в рамках федеральных целевых программ обновляются восемь объектов. Ключевым из них является котельная высокого давления, которая обеспечивает паром сдаточные заказы у набережной.

На объекте заменены котлы, системы водоподготовки, все трассы, подающие газ на набережную № 3. В результате реконструкции предприятие получит практически новую котельную. Предполагается, что она обеспечит значительное увеличение качество пара высокого давления подаваемого на корабли, которые проходят швартовные испытания у третьей набережной.

ПО «Cевмаш» — один из крупнейших судостроительных комплексов России. Входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Расположено в Северодвинске Архангельской области.

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