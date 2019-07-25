Канберра, , 10:15 — REGNUM

Нефтегазовая компания Karoon Energy, штаб-квартира которой расположена в Мельбурне, планирует приобрести у нефтяного гиганта Petrobras шельфовое месторождение в Бразилии за $665 млн. Об этом 25 июля передает Associated Press.

Отмечается, что на месторождении Bauna в настоящее время производят около 20 000 баррелей легкой малосернистой сырой нефти в день, запасы которой оцениваются в 68 миллионов баррелей.

Управляющий директор Karoon Роберт Хоскинг сказал, что приобретение компанией месторождения Bauna будет «преобразующим для акционеров Karoon, начнется новый этап для Karoon как крупного производителя нефти».

Стоимость акции Karoon ASX-listed в четверг выросла на 14,1%, достигнув за полтора года максимума в 1,38 доллара.