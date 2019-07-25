Владивосток, , 09:33 — REGNUM

Увеличить рекомендуемый вылов глицимериса на 40 тонн предложили учёные Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). Об этом сообщила пресс-служба института.

Глицимерис приморский — двустворчатый закапывающийся моллюск, обитающий в прибрежных водах Приморского края на глубинах до 25 метров.

По данным учёных, запас этого вида моллюска в прибрежных водах Приморского края в 2018 году составил в 3,94 тысячи тонн, а промысловый — 2,7 тысячи тонн. При этом объём добычи в прошлом году составил всего 9,3 тонны.

Таким образом, заключили специалисты, предложенное увеличение добычи не будет иметь негативных последствий для промышленного запаса глицимериса.

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