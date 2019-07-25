Оренбург, 25 июля 2019, 09:32 — REGNUM
В Оренбургской области план по приобретению минеральных удобрений выполнен на 120%. Однако этого оказалось недостаточным. Дефицит остается, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе областного правительства.
Врио губернатор Денис Паслер заявил, что местным аграриям готовы компенсировать затраты на приобретение ударений, но при одном условии.
Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на получении высококачественного зерна. Это возможно при соблюдении агротехнологий, при которых нельзя не учитывать минеральные удобрения.