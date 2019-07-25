Москва, , 09:31 — REGNUM

Российский рубль, сегодня, 25 июля, оказался во власти Европейского центрального банка. Звучит немного странно, но так уж на этой неделе сложились обстоятельства, что российская валюта к четвергу осталась без защиты внутренних факторов, и в таком уязвимом состоянии она вышла на главное событие недели — объявление итогов заседания ЕЦБ, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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То, что рублю предстоит очень непростая неделя, было понятно ещё в понедельник, 22 июля, отмечает эксперт: и из-за падения нефтяных котировок, и из-за дивидендных выплат, и из-за ожиданий снижения процентной ставки Банком России, и других факторов.

«Но негативную динамику рубля все это время сдерживал налоговый период, пик выплат по которому приходится как раз на сегодня. А это значит, что все, кому нужно было купить рубли для осуществления платежей, по большому счёту уже это сделали, оставив российскую валюту без защиты», — добавил Быков.

Теперь, по словам аналитика, всё зависит от решений ЕЦБ, которые будут опубликованы сегодня, 25 июля, в 14:45 по московскому времени.

«Если европейский регулятор всё-таки сможет удовлетворить рынки мягкостью своей риторики, то рубль до конца недели останется вблизи текущих значений к доллару США 63— 63,2, и к евро 70,2 —70,6, — полагает эксперт. — Если же рынки останутся разочарованными, а это наиболее вероятный сценарий, то тогда завершение этой непростой недели будет проходить в более низких диапазонах, к доллару США 63,3— 63,7 и к евро 70,9 —71,4».

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