Сеул, , 09:33 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года в Южной Корее увеличился объем операций с иностранной валютой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале текущего года средний ежедневный объем операций с иностранной валютой составил $5,76 млрд, что на 4,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что данный показатель является самым высоким со второго квартала 2019 года.

Объем инвестиций в валютные облигации выросли до $11,08 млрд, объем операций «валютный своп» — до $22,95 млрд, объем сделок спот — до $20,3 млрд.

Известно, что обменный курс вона-доллар в марте увеличился до 1 135,1 вон (~$1), в конце апреля —до 1 168,2 вон (~$1), в конце мая — до 1 190,9 вон (~$1), однако в июне снова упал до 1 154,7 вон (~$1).

Кроме того, объем операций во внутренних банках страны увеличился на 0,9%, до $26,35 млрд, а в филиалах зарубежных банков — на 8,4%, до $2,42 млрд.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.

Спот — условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней).