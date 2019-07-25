Калуга, , 09:24 — REGNUM

В Калужской области эксперты Общероссийского народного фронта выявили аукцион на услуги по сопровождению автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» и интегрируемых комплексов, организованный областным министерством труда и соцзащиты. На участие в аукционе было подано две заявки, а на торгах цена снижалась только на 0,5%, сообщил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Владимир Потапов.

Квентин Массейс. Торговая сделка

По данному поводу активисты ОНФ направили обращение в калужское управление федеральной антимонопольной службы России, где установили нарушения со стороны участников торгов, действия которых были направлены на поддержание цены. Один из участников аукциона снизил цену на полпроцента от начальной максимальной цены контракта, а второй — на одну копейку, не имея намерений стать победителем конкурса.

Кроме того, установлено, что участники конкурса использовали единую инфраструктуру. В частности, их заявки, а также ценовые предложения при участии в аукционе поступали с одного IP-адреса. Оказалось, что участники аукциона являются правообладателями автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», что, по мнению антимонопольного органа, свидетельствует о наличии взаимосвязи между участниками электронного аукциона.

«По решению УФАС данные обстоятельства свидетельствуют о соглашении участников, и, как следствие, нарушении ими антимонопольного законодательства», — считает Владимир Потапов.

За последнее время в регионе это уже четвертое нарушение антимонопольного законодательства, выявленное ОНФ. Так, в мае 2019 года были устранены нарушения при проведении закупок ноутбуков для УМВД России по Калужской области в рамках государственного оборонного заказа.