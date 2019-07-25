Москва, , 09:13 — REGNUM

Ситуация в области семеноводства и селекции требует кардинальных изменений, а существующие проблемы в отрасли перезрели, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Фёдоров на парламентских слушаниях «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства». Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В соответствии с приведёнными данными, доля семян иностранной селекции по ряду культур существенно превышает 50%. Так, по сахарной свекле этот показатель составляет 97%, овощным культурам — 73%, подсолнечнику — 61%, картофелю — 55%, кукурузе — 49%.

По мнению экспертов, отечественная селекция в текущем состоянии не способна конкурировать с мировыми лидерами, за исключением отдельных селекционных программ. Ещё одной острой проблемой семеноводства Фёдоров назвал недопустимо медленное внедрение в производство новых сортов.

Отмечается, что меры для исправления ситуации найдут отражение в разрабатываемом Минсельхозом России проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», который направлен на создание условий для развития эффективного рынка семян в России.

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