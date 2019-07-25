Верхний Уфалей, Челябинская область, 25 июля 2019, 08:49 — REGNUM
Для возобновления на площадях предприятия «Уфалейникель» производства главное — найти инвестора. Об этом на встрече с жителями южноуральского Верхнего Уфалея заявил врио губернатора Алексей Текслер.
«Мы сейчас этот вопрос обсуждали. Дал поручение», — сказал Текслер.
Он добавил, что скоро пройдёт суд, в ходе которого будет дана оценка имуществу комбината. По его словам, ТОСЭР — это не адекватная замена закрытому заводу, но новые производства создавать важно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, статус ТОСЭР Верхний Уфалей получил в 2017 году. Но он не дал городу тех плюсов, которые ожидались.
Что касается градообразующего «Уфалейникеля», то сейчас он банкротится.
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