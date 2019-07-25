Тюмень, , 08:47 — REGNUM

Антипинский нефтеперерабатывающий завод с высокой вероятностью станет банкротом. Об этом заявил генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максим Андриасов в интервью ТАСС.

«С высокой вероятностью суд введет процедуру банкротства, в конце которой будет конкурсное производство и продажа имущества на открытом аукционе. Соответственно, наша задача довольно простая — сделать так, чтобы завод продолжал работать, сохранял свою стоимость», — заявил Максим Андриасов.

Напомним, Арбитражный суд Тюменской области отложил судебное разбирательство по банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) на 8 августа 2019 года на 11:00 по местному времени (09:00 мск).

АНПЗ прекратил работу в конце апреля 2019 года по причине отсутствия поставок нефти на завод, за которую был не в состоянии расплатиться. В это же время АО «Антипинский НПЗ» заявило своим кредиторам о намерении стать банкротом. И 18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом.

Основной кредитор в лице Сбербанка в счёт долга взял контрольный 80% пакет нефтеперерабатывающего завода. Затем эти акции были переданы совместному предприятию Сбербанка и фирмы Socar — ООО «Сокар Энергоресурс». Поставки нефти на АНПЗ возобновились 18 июля.

Антипинский НПЗ — это частный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу АК «Транснефть». Установленная мощность переработки завода превышает 9 млн тонн нефти в год. Располагается в промышленной зоне города Тюмени на юго-востоке вблизи посёлка Антипино.

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