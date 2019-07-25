Большой Камень, Приморский край, , 08:33 — REGNUM

Атомный подводный ракетный крейсер «Омск» покинул акваторию Дальневосточного завода «Звезда», где проходил ремонт. Корабль направился во Владивосток для участия в праздничном параде в честь Дня Военно-морского флота России, сообщила пресс-служба предприятия.

После праздничного мероприятия АПРК «Омск» отправится в основной пункт базирования — в город Вилючинск.

Напомним, передача подводной лодки Тихоокеанскому флоту состоялась 29 июня, в День кораблестроителя. Корабль с крылатыми ракетами вернулся в строй после перезарядки ядерной энергетической установки и ремонта по техническому состоянию. Отмечается, что за свою 25-летнюю историю службы «Омск» дважды проходил ремонт на ДВЗ «Звезда».

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