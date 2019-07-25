Тюмень, , 08:28 — REGNUM

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в три раза сократилась переработка нефти — с 650 тонн до 200 тонн. Выход АНПЗ после трёх месяцев простоя на полную мощность зависит от дальнейших решений нынешнего управляющего предприятием — от фирмы «Сокар Энергоресурс». Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор предприятия Максим Андриасов.

«Сколько нефти будет закуплено, столько мы и переработаем. Сейчас, до конца июля — 200 тыс. т нефти. Среднемесячный объем переработки НПЗ — 650 тыс. т нефти. «Сокар энергоресурс» привлёк финансирование, закупил нефть у «Сургутнефтегаза», дальше зависит уже от них, какой объем они будут покупать и направлять на переработку к нам на завод. Задача всей операции очень простая — поддерживать работоспособность НПЗ», — сообщил. Максим Андриасов.

Напомним, российская компания ООО «Сокар Энергоресурс» приобрела 80% акций Антипинского НПЗ (Тюмень) в начале июня 2019 года. Участниками компании являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк».

Таким образом, совместное предприятие ООО «Сокар Энергоресурс» получило контроль над тюменским нефтеперерабатывающим заводом и его активом — месторождениями в Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Тюменской области ранее зарегистрировал иск Антипинского НПЗ о собственной несостоятельности, невозможности платить по долгам и текущим кредитам. Общая сумма долгов предприятия официально составляет 346,4 млрд рублей. Сбербанк, как основной кредитор, взыскал 80% акций. Остальные 20% акций — у адвоката Николая Егорова.

«Ключевыми задачами новых владельцев Антипинского АНПЗ на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты», — сообщала в июне пресс-служба Сбербанка.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод в Тюмени. Ранее принадлежал российской группе «Новый поток». На предприятии с декабря 2018 года приостанавливалась деятельность. С мая 2019 года прекратились поставки нефти на завод. В августе в Арбитражном суде тюменской области будет рассматриваться дело о банкротстве Антипинского НПЗ.

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