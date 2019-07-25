Ханой, , 08:34 — REGNUM

Южнокорейская логистическая компания Hyundai Glovis создала дочернюю компанию в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сегодня, 25 июля, представители компании открыли свое дочернее предприятие Hyundai Glovis Vietnam в столице Вьетнама, городе Ханой.

Известно, что компания также намерена открыть свой офис продаж в Хошимине в первой половине 2020 года.

Как сообщили представители компании, Hyundai Glovis планирует поставлять запчасти для завода по производству автомобилей, объем производства которого составляет 80 тыс. автомобилей в год, а также расшить свой логистический бизнес.

Известно, что дочернее предприятие в Ханое будет работать в сфере автомобильной логистики, а офис в Хошимине — в сфере логистики потребительских товаров.

Кроме того, Hyundai Glovis намерена использовать свое дочернее предприятие во Вьетнаме в качестве опоры при расширении своего бизнеса в странах АСЕАН.

Ранее в этом году, южнокорейская компания открыла свои филиалы в Шэньчжэне (Китай), в Дели и Мумбаях (Индия).