Барнаул, , 08:17 — REGNUM

Объём чистой прибыли «Алтайэнергосбыта» по итогам работы в первом полугодии 2019 года составил 5,77 млрд рублей, что на 13% меньше показателя в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

Причиной снижения прибыли послужило снижение доходности в энергосбытовом сегменте.

В свою очередь в отчёте о производственных показателях предприятия сообщается, что в отчётном периоде на розничном рынке реализовано 2,197 млрд кВт*ч электроэнергии — на 2,2% меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

АО «Алтайэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай, одна из крупных энергосбытовых компаний сибирского региона.

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