Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Казахстане по итогам первой половины 2019 года сократились на 3,3%, до 10,5 млн человек. Об этом 25 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом вырос на 0,2%, до 192,1 млн тонн. Грузооборот также увеличился на 0,2%. За первую половину 2018 года этот показатель вырос на 8,8%.

Отмечается, что в январе-июне 2019 года цены на билеты в поездах выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года услугами железнодорожного транспорта в Казахстане воспользовались 8,7 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Перевозки пассажиров по железной дороге в Казахстане сократились на 2,1%