Сеул, , 08:17 — REGNUM

Экспорт легковых автомобилей южнокорейского производства вырос в первом полугодии 2019 года на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 25 июля сообщает Yonhap.

Стоит отметить, что повышение экспорта связано с высоким спросом на автомобили южнокорейского производства на рынке Северной Америки. Доля отгруженных в США машин корейской сборки составляет 39% от общего объёма экспорта автомобилей в Южной Корее.

В общей сложности, согласно данным Корейской таможенной службы (KCS), за период с января по июнь 2019 года автопроизводители Южной Кореи отгрузили легковые автомобили на сумму 19,8 млрд долларов.

Количество отгруженных авто также выросло на 2,1% и достигло 1,26 миллиона единиц.

По данным KCS, за указанный период импорт легковых автомобилей в Южной Корее сократился на 19,6%, до 4,8 млрд долларов (140 000 единиц).

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее продано более 100 тыс. автомобилей Mercedes-Benz E-Class.

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