Тюмень, , 08:26 — REGNUM

Антипинский нефтеперерабатывающий завод после трёх месяцев простоя запущен по давальческой схеме. То есть завод не покупает нефть и не продает нефтепродукты, пояснил генеральный директор АНПЗ Максим Андриасов в интервью ТАСС.

«Задача НПЗ — оперативно, эффективно и безопасно переработать нефть, которую предоставляет давалец — «Сокар Энергоресурс». Первая нефть поступила 18 июля, сейчас завод вышел в рабочий режим», — сообщил Максим Андриасов.

Гендиректор АНПЗ также выразил благодарность двум тысячам сотрудников предприятия, которые пережили непростой период. При этом отметил, что во время простоя сотрудники получали зарплату, кроме начала декабря 2018 года, когда счета завода были арестованы.

Напомним, на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени возобновилась работа в 2:00 (мск) 18 июля 2019 года, когда «Транснефть» начала прокачку нефти на предприятие.

Перебои с поставками нефти на АНПЗ начались в декабре 2018 года по причине сложного финансового положения предприятия. С конца апреля 2019 года поставки нефти на АНПЗ были полностью прекращены.

Антипинский НПЗ — это частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу АК «Транснефть». Установленная мощность переработки завода превышает 9 млн тонн нефти в год. Качество дизельного топлива, производимого предприятием, соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 году достигла 98%. В 2018 году начато производство бензинов стандарта Евро-5. Имеет возможность отпускать предприятиям топливо прямо с завода путем автоналива бензовозами в 5−30 тонн. Располагается в промышленной зоне города Тюмени на юго-востоке вблизи посёлка Антипино.

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