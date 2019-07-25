Тюмень, , 08:28 — REGNUM

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) лихорадит с ноября 2018 года. Предприятие уже тогда было на грани остановки, которая случилась впервые 19 ноября прошлого года, поскольку средства на закупку нефти полностью отсутствовали, заявил генеральный директор АНПЗ Максим Андриасов в интервью ТАСС.

По версии Максима Андриасова, ставшего гендиректором завода 14 ноября 2018 года, АНПЗ был запущен во второй половине декабря 2018 года, когда Сбербанк экстренно выдал средства на пополнение оборотного капитала.

«Как позднее выяснилось, на конец 2018 года задолженность завода уже составляла более $5 млрд, а за сам 2018 год завод потерял более 35 млрд рублей в виде чистого убытка, то есть наследство мне досталось в аховом состоянии. Это к слову о том, когда заявляется, что все было хорошо, потом пришел в ноябре Андриасов и все стало плохо. Мой старт — минус 35 млрд рублей, люди без зарплаты, отсутствие нефти и проавансированных поставок», — поясняет нынешний директор АНПЗ.

Напомним, ранее в официальном заявлении группы компаний «Новый поток», в чьём активе до мая 2018 года находился АНПЗ, говорилось, что «после смены генерального директора завода с 14 ноября 2018 года… после назначения ПАО «Сбербанк России» нового менеджмента в АО «Антипинский НПЗ» выручка предприятия существенно снизилась, при том что завод после ввода в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов Евро-5 в сентябре 2018 года стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до 30 млн долларов в месяц, что позволило заводу исполнять свои обязательства перед ПАО «Сбербанк России» и другими банками, а также перед иностранными покупателями продукции».

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области. В Арбитражном суде Тюменской области 8 августа будет рассматриваться дело о банкротстве АНПЗ.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Новом потоке» не теряют надежду вернуть акции Антипинского НПЗ