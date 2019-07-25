Сеул, , 07:44 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года южнокорейская компания SK Hynix зафиксировала самую низкую операционную прибыль за последние 11 месяцев. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, во втором квартале года объем продаж компании составил 6,45 трлн вон (~$5,46 млрд), а операционная прибыль — 637,6 млрд вон (~$540,44 млн).

По сравнению с первым кварталом текущего года объем продаж компании сократился на 5%, а операционная прибыль — на 53%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж сократился на 38%, а операционная прибыль — на 89%.

Известно, что экспорт полупроводниковой памяти DRAM увеличился на 13%, однако цены на продукцию упали на 24%. Экспорт флэш-памяти NAND также увеличился на 40%, однако стоимость продукции упала на 25%.

Как сообщили представители компании, SK Hynix планирует скорректировать производство и инвестиции, чтобы справиться с изменениями на рынке, а также укрепить конкурентоспособность.