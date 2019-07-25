Верхний Уфалей, Челябинская область, 25 июля 2019, 07:06 — REGNUM
Продукция верхнеуфалейского предприятия «Уралмрамор» и каслинского завода зудожественного литья практически не представлена в Челябинске. Об этом заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Верхний Уфалей.
В ходе поездки он посетил «Уралмрамор». Выяснилось. что его мрамор продаётся за пределы региона, а в самой области почти не покупается.
Оказалось, что это проблема не только мраморного предприятия. Продукция каслинского литья тоже почти не поставляется в Челябинск. При этом на предприятии выпускают широкий ассортимент таких изделий.
«Здесь есть над чем поработать», — отметил Текслер, цитирует его 1obl.ru.