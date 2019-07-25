Верхний Уфалей, Челябинская область, , 06:59 — REGNUM

Продукция компании «Уралмрамор» будет активнее закупаться для нужд Челябинска и области. Это в Верхнем Уфалее пообещал врио губернатора Алексей Текслер.

Сейчас верхнеуфалейский мрамор практически не поставляется в Челябинск и другие города региона. Зато его покупают в Уфе, Екатеринбурге и других городах.

Текслер считает, что столице Южного Урала этот камень вполне пригодится. «Использование мрамора — правильное направление, так как это совсем другая эстетика», — цитирует его 1obl.ru.