Верхний Уфалей, Челябинская область, 25 июля 2019, 06:59 — REGNUM
Продукция компании «Уралмрамор» будет активнее закупаться для нужд Челябинска и области. Это в Верхнем Уфалее пообещал врио губернатора Алексей Текслер.
Сейчас верхнеуфалейский мрамор практически не поставляется в Челябинск и другие города региона. Зато его покупают в Уфе, Екатеринбурге и других городах.
Текслер считает, что столице Южного Урала этот камень вполне пригодится. «Использование мрамора — правильное направление, так как это совсем другая эстетика», — цитирует его 1obl.ru.