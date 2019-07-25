Верхний Уфалей, Челябинская область, , 06:51 — REGNUM

В челябинском Верхнем Уфалее предприятие «уфалейникель» будет переформатировано под выпуск новой продукции. Такое поручение дал временный глава региона Алексей Текслер.

Посещение предприятия стало в программе его поездки особым пунктом. Предприятие пока идёт через процедуру банкротства. Как отмечает замглавы города Дмитрий Калинин, на него нет стратегического инвестора, но есть фирмы, которые хотят купить имущество этого комбината по частям.

Текслер в свою очередь поручил своему заму Егору Ковальчуку увидеться с конкурсным управляющим этого градообразующего объекта. В ходе встречи будет рассмотрен вопрос о размещении здесь нового производства.

Как отмечает Текслер, пролблемы города возникли из-за неработающего предприятия. «Это производственная площадка, ей нужен новый собственник», — заявил врио.