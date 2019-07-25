Верхний Уфалей, Челябинская область, , 06:41 — REGNUM

В Челябинской области статус ТОСЭР практически не помог городу Верхний Уфалей. Это в ходе поездки признал врио губернатора Алексей Текслер.

«ТОСЭР не заработал так, как планировалось. Это недоработка, в том числе и областного правительства», — цитирует его 1obl.ru.

Он также отметил, что местные бизнесмены подготовили свои проекты. Но статус ТОСЭР при этом подразумевает приток внешних инвестиций. И этих внешних инвестиций в город не пришло.

Для решения проблемы надо работать не только мэрии города, но и облправительству, считает чиновник.