Москва, , 04:44 — REGNUM

Размер тарифов в 0,2−0,7% от суммы оплаченных через Систему быстрых платежей покупок и услуг не устраивает крупных ритейлеров, пишет 25 июля газета «Ведомости».

Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной соответствующее обращение. В нём сказано, что ритейлеры могут совсем отказаться от СБП.

Напомним, СБП позволяет расплачиваться в магазинах при помощи QR-кодов. В середине июля появилась информация, что крупные банки хотят добиться увеличения комиссии в системе быстрых платежей.

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