Владивосток, , 05:34 — REGNUM

Поправки в закон Приморского края «Об особо охраняемых природных территориях» следовало широко обсудить с общественностью, доведя до населения все выгоды и риски предполагаемых законодательных изменений. О неоднозначности принятых поправок корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Заксобрания Приморья Андрей Ищенко.

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«Неоднозначный закон был принят Законодательным Собранием Приморья. С одной стороны на чаше весов — развитие бизнеса в прибрежной полосе, что конечно крайне необходимо. С другой стороны — мнение жителей края, опасающихся, что под благовидным действием прибрежные участки превратятся в промышленные «точки роста» и произойдёт возможное нарушение экологического баланса этих ООПТ. Также я считаю, что нужно было провести общественное обсуждение этого законопроекта, донести до населения все его плюсы и минусы. И можно было бы таким образом избежать напряженности. Я голосовал против, как и все депутаты фракции КПРФ», — рассказал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, на очередном заседании краевой думы были приняты поправки в краевой закон об особо охраняемых природных территориях, которые вызвали возмущение в рядах общественных и природоохранных организаций, высказавших опасение, что данные поправки необходимы только тем, кто намерен заниматься выловом морских биологических ресурсов.