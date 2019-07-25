Москва, , 03:47 — REGNUM

Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ увеличилась за июнь до 30,8%, сообщили в пресс-службе Банка России.

Номинальный объем ОФЗ нерезидентов составил около 2,56 трлн рублей. Общий объём рынка ОФЗ при этом составляет 8,31 трлн рублей.

Напомним, на начало июня доля нерезидентов на рынке ОФЗ в РФ составляла 30%. На минимальном уровне в 24,4% эта доля находилась в конце минувшего года. Причиной стали очередные американские санкции против РФ.

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