Берн, , 02:29 — REGNUM

Система доплаты за кредиты начала действовать в таких банках Швейцарии как Zuger Kantonalbank и Grisons cantonal bank, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в Zuger Kantonalbank краткосрочные кредиты с нулевой или отрицательной процентной ставкой для институциональных клиентов начали практиковаться в отдельных случаях.

Grisons cantonal bank предоставляет кредиты по таким ставкам клиентам, которые берут большую сумму на короткое время. Что касается банков Цюриха, Женевы и Берна, то в них ставки остаются выше нуля.

Напомним, в Нацбанке Швейцарии процентная ставка установлена на уровне минус 0,75%. Отрицательные ставки действуют в банках Швеции, Дании, Японии.