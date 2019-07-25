Вашингтон, , 01:53 — REGNUM

Американская авиакорпорация Boeing не исключает пересмотра объемов или приостановку выпуска самолетов 737 MAX, заявил глава компании Денис Мюлленберг в ходе презентации финансовых итогов работы корпорации во втором квартале 2019 года.

«Вероятно, нам придется рассмотреть вероятность дальнейшего снижения уровня производства или же другие варианты, в том числе и временную остановку производства», — заявил он.

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В первом полугодии 2019 года чистый убыток Boeing составил $793 млн. За аналогичный период 2018 года у корпорации была чистая прибыль в размере $4,673 млрд. Ряд экспертов связывает падение доходов компании с двумя авиакатастрофами авиалайнеров Boeing 737 MAX и дальнейшие проблемы с сертификацией данной модели самолетов для полетов.