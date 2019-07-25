Москва, , 01:33 — REGNUM

Обеспечительные меры наложены Арбитражным судом Москвы на имущество и банковские счета бывших собственников и руководителей банка «ФК Открытие», за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты, сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом было частично удовлетворено ходатайство Банка России в лице банка «Открытие» об обеспечительных мерах по иску на 289,5 млрд рублей к экс-собственникам и менеджменту «Открытия».

Речь идёт об основателе банка Вадиме Беляеве, бывшем президенте банка Рубене Аганбегяне, экс-главе банка Евгении Данкевиче, бывших членах правления Елене Будник и Геннадии Жужлеве. Ещё одним ответчиком является АО «Открытие холдинг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск о взыскании с экс-владельцев и руководителей «Открытия» 289,5 млрд был подан в начале июля.

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