Нанкин, Китай, , 23:16 — REGNUM

В провинции Цзянсу на востоке Китая зафиксирован 6,5% рост ВРП за первое полугодие 2019 года, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

ВРП региона достиг 4,86 трлн юаней ($706,1 млрд). Розничные продажи составили 1,75 трлн, что на 7% больше относительно первого полугодия 2018 года. Инвестиции в основные средства выросли на 4,1% за тот же период.

Внешняя торговля региона выросла на 1,3% до 2,07 трлн юаней. Экспорт достиг 1,29 трлн юаней, что на 5,7% выше, чем годом ранее, а импорт достиг 773,8 млрд юаней, что ниже на 5,2%.

Торговля региона с Евросоюзом выросла на 8,6%, а со странами «Нового шелкового пути» — на 10,8%. Располагаемый доход на душу населения в Цзянсу составил 21 624 юаня, что на 8,7% выше, чем годом ранее. Потребительские цены за первое полугодие выросли на 2,5%.

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