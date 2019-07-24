Ташкент, , 22:59 — REGNUM

В Байсунском районе Сурхандарьинской области на месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги» (М25) 24 июля открыт новый газоносный объект, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.

«Газоносный объект был обнаружен в результате буровых работ на месторождении М25. При строительстве скважины 1-О помимо XV и XVa горизонтов был вскрыт XVI горизонт», говорится в сообщении. Среднесуточный приток газа, сообщает министерство, составляет 300 тысяч кубометров.

«Полученный промышленный приток природного газа свидетельствует о том, что XVI горизонт является газонасыщенным и констатирует открытие нового газоносного объекта в пределах месторождения М25», сообщает Минэнерго.

Работы по бурению и строительству скважины осуществлены в рамках соглашения о разделе продукции компанией ИП ООО «SURHAN GAS CHEMICAL OPERATING COMPANY» с привлечением компании «ERIELL»