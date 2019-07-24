Ростов-на-Дону, , 22:14 — REGNUM

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, городская администрация и муниципальный парламент опротестовали решение областного суда, который пересмотрел Генплан областного центра в пользу Ростовского завода гражданской авиации.

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Завод, который находится на территории закрытого аэропорта Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова, ранее выиграл суд. Генеральный план города-миллионника, согласно которому земли предприятия были включены в несколько функциональных зон и территориальную зону перспективного освоения, был пересмотрен. Суд выявил факты нарушения прав и интересов авиаремонтного завода и «несоответствия оспариваемых документов требованиям градостроительного законодательства и санитарно-эпидемиологических правил».

ИА REGNUM ранее сообщало, что после ввода в эксплуатацию аэропорта «Платов» Ростовский завод гражданской авиации оказался на грани банкротства. Предприятию было отказано в продлении срока эксплуатации аэродрома, что влекло за собой срыв заключённых контрактов. Взамен старого аэродрома власти лишь предложили переехать поближе к «Платову», либо рассмотреть территорию будущего вертолётного кластера в Батайске. При этом необходимая заводу инфраструктура на предложенных территориях отсутствует.

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