Кострома, , 21:11 — REGNUM

В Костромской области на гранты проекта «Малое и среднее предпринимательство» планируют создать 14 новых фермерских хозяйств и один сельскохозяйственный кооператив. Общий объем финансирования регионального проекта составит 326,1 млн рублей. При этом из федерального бюджета привлечено 322,8 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора

Клодт (фон Юргенсбург) Михаил Константинович. Ферма в горах

Региональный проект «Развитие сельской кооперации» до 2024 года предусматривает несколько направлений господдержки:

гранты на создание и развитие фермерских хозяйств,

субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией сельхозпродукции, полученной от членов кооператива,

дотации на возмещение части затрат на приобретение животных и сельскохозяйственной техники.

В этом году на создание 14 фермерских хозяйств и одного сельхозкооператива из федеральной казны Костромская область получит более 53 млн. рублей. Особое внимание планируют уделять развитию кооперации в пчеловодстве и растениеводстве в части обеспеченности семенными травами. Также в области планируется создать два центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.