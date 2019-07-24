Нью-Йорк, США, , 21:07 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно после публикации отчетов ряда крупных компаний, 24 июля передает агентство Reuters.

Так, индекс S&P растет и находится в нескольких пункта от рекордного значения благодаря прибыли Coca-Cola, в то время как промышленный индекс Dow Jones ушел в минус из-за падения квартальной прибыли Caterpillar и Boeing.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 127,76 пункта (0,47%), до 27 221,43 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,86 пункта (0,13%), до 3009,33 пункта, индексNasdaq вырос на 32,10 пункта (0,39%), до 8283,50 пункта.

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