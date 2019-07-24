Нижний Новгород, , 21:03 — REGNUM

В рамках национального проекта «Экология» Нижегородская область с 1 августа готовится к первому этапу внедрения раздельного накопления отходов. Губернатор Глеб Никитин поручил главам местного самоуправления усилить работу по экологическому просвещению, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Мусорный контейнер (cc) Jes

С августа на территории региона контейнерные площадки оснастят сетчатыми емкостями для сбора пластиковых отходов — бутылок, банок и других вид упаковки. С 1 января 2020 года планируется, что отходы будут подразделяться на несколько фракций: пластик, бумага, стекло, металл и текстиль.

Никитин уточнил, что решение о переходе на раздельный сбор отходов будут принимать жильцы многоквартирных домов на общем собрании. Платить за вывоз мусора можно будет не по нормативу, а с учётом числа вывезенных контейнеров — по факту.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле стало известно, что Нижний Новгород может войти в число пилотных территорий, где будут внедряться фандоматы — пункты приема вторсырья, которые автоматически принимают пэт-бутылки, жестяные банки, различные виды стекла.

В то же время губернатор поручил нижегородским региональным операторам по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) и министерству экологии области проработать варианты стимулирования граждан перехода к раздельному сбору мусора: как деньги за отсортированные и сданные отходы, так и снижение тарифа на обращение с ТКО.