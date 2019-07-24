Казань, , 20:48 — REGNUM

В Казани начали работы по строительству четырёх станций второй ветки метро. По словам главы МУП «Казметрострой» Марата Рахимова, строить начали станции «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

Рахимов уточнил, что работы пока проводятся на собственные средства предприятия, финансирование работ не открыто, поскольку сейчас по проекту проходит устранение замечаний. По оценкам метростроителей, стоимость работ может превысить 20 млрд рублей без учёта работ по расширению депо, строительству второго инженерного корпуса и закупки новых поездов. Ориентировочный срок завершения работ на этом участке — через 4−5 лет.

При этом на портале казанского горисполкома опубликован изменённый проект генплана Казани, который включает 26 новых станций метро и четыре пересадочных узла. Общая протяжённость сети метрополитена с учётом новшеств может составить 41−42 км, сообщает «Реальное время».

В то же время первый заместитель директора института Генплана Москвы Олег Григорьев, под руководством которого разрабатывается главный градостроительный документ Казани, отметил, что в генплане указаны только места, где могут быть станции метро, но строить их не предлагается, поскольку эффективность их возведения является сомнительной с учётом пассажиропотока и затрат на строительство. Он полагает, что в Казани больший эффект принесёт развитие линий трамвая и автобусной сети.

В городской администрации же пояснили, что пока на такое масштабное строительство нет средств, но как только они появятся, строительство будет продолжено именно в указанных проектировщиками точках.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время казанским метро пользуются 120 тыс. человек в сутки. Вторая ветка метро Казани предполагает строительство 12 станций. Первый участок протяженностью 5,4 км будет включать четыре станции: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». Протяженность всей второй ветки составит около 20 км. В период с 2019 по 2021 год на строительство метро власти Татарии выделят 3 млрд рублей.