Москва, , 19:57 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала интернет-компанию Google за выдачу в результатах поиска рекламы услуг по написанию дипломных работ. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее в ФАС обратился гражданин, указавший на распространение через поисковую систему Google рекламы услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ.

В ходе проверки комиссия ФАС установила, что в результатах поиска на сайте Google при запросе «дипломная работа заказать» действительно отображались объявления соответствующего содержания с пометкой «реклама».

По итогам рассмотрения контекстной рекламы комиссия антимонопольного ведомства приняла решение о наличии в ней нарушений требований российского закона «О рекламе», в связи с чем ФАС приняла решение оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей.